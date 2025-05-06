В Госдуме предложили разместить Одессу и Киев на новых купюрах

В России вскоре появятся обновленные купюры номиналом в 10, 50 и 100 рублей. Их дизайн может быть посвящен подвигам городов-героев Великой Отечественной войны. Депутат Сергей Миронов предложил разместить на банкнотах, в том числе, изображения Киева и Одессы, пишет РИА Новости.