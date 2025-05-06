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В Госдуме предложили разместить Одессу и Киев на новых купюрах

В Госдуме хотят разместить на обновлённых купюрах изображения Одессы и Киева.

Источник: Комсомольская правда

В России вскоре появятся обновленные купюры номиналом в 10, 50 и 100 рублей. Их дизайн может быть посвящен подвигам городов-героев Великой Отечественной войны. Депутат Сергей Миронов предложил разместить на банкнотах, в том числе, изображения Киева и Одессы, пишет РИА Новости.

Он объяснил инициативу тем, что названные города навсегда вписаны в российское историческое пространство. Сергей Миронов отметил также необходимость размещения на купюрах изображений Ленинграда, Севастополя, Москвы, Керчи, Новороссийска, Минска, Тулы, Мурманска и Смоленска. Все объекты являются городами-героями Великой Отечественной войны.

«Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания», — добавил депутат ГД.

В Госдуме также подняли вопрос незаконного владения субсидиями на жилье. Сергей Миронов подчеркнул, что в стране наблюдается такая тенденция среди «вчерашних мигрантов».