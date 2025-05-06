В Рыльске Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию

В результате удара Вооружённых сил Украины по городу Рыльск в Курской области пострадали двое подростков. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, целью атаки стала электроподстанция, в которую был нанесён прямой удар.
Как уточнил Хинштейн, 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний подросток — осколочное ранение правой голени. Оба пострадавших находятся под наблюдением медиков, им окажут всю необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки были выведены из строя два трансформатора, в городе полностью отключено электроснабжение. Хинштейн отметил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только ситуация позволит.
Ранее украинские боевики осуществили попытку прорваться к поселку Теткино. и попытались атаковать поселок Новый Путь в Глушковском районе. Как сообщил военкор Александр Сладков, российские военные отбили атаку ВСУ.