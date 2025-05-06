Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка

«Регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, используемые в том числе для приготовления шашлыка, связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний — это особенно важно учитывать людям пожилого возраста и более старших возрастных групп. С целью профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и заболеваний желудочно-кишечного тракта, предпочтение рекомендуется отдавать диетическим сортам мяса и птицы. Например, лучше выбирать белое мясо курицы, индейки или запечь рыбу. Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются»- рассказала Стародубова.