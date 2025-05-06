Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, используемые в том числе для приготовления шашлыка, связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний — это особенно важно учитывать людям пожилого возраста и более старших возрастных групп. С целью профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и заболеваний желудочно-кишечного тракта, предпочтение рекомендуется отдавать диетическим сортам мяса и птицы. Например, лучше выбирать белое мясо курицы, индейки или запечь рыбу. Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются»- рассказала Стародубова.
По ее словам, приготовление мяса на углях имеет ряд особенностей, и оно не только определяет вкус готового блюда, но может сделать его избыточное потребление небезопасным для здоровья.
«Приступать к приготовлению мяса на углях можно только тогда, когда угли полностью прогорели, при этом расстояние между углями и шашлыком должно быть не менее 30 сантиметров. Важно следить за приготовлением и не допускать возникновения пламени. Подгорание продукта в процессе приготовления повышает риск образование в мясе определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием», — рассказала врач.
Стародубова добавила, что средняя температура внутри кусочка мяса при приготовлении шашлыка традиционным способом обычно достигает всего лишь 60−70 градусов, именно по этой причине шашлыки, как и другие продукты из мяса птицы и рыбы, не прошедшие полную тепловую обработку, исключаются из питания детей, беременных женщин и кормящих мам.