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Украинские военные наступили в навоз на параде в Лондоне: это попало на видео

Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне, это было снято на видео.

Источник: Комсомольская правда

Во время лондонского парада Победы украинские военнослужащие неожиданно прошли по участку, загрязненному конским навозом от кавалерийских подразделений. Этот кадр попал в прямую трансляцию британских СМИ, включая The London Standard.

На опубликованных кадрах заметно, как украинские военные, демонстрируя отсутствие синхронности в строю, вынуждены были шагать по навозным кучам на асфальте. Та же участь постигла и остальных участников шествия. При этом впереди колонны отчетливо видны около 50 кавалеристов.

В торжественном марше приняли участие более тысячи военных — как из Великобритании, так и из других государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость об участии украинских военнослужащих в «параде победы» в Лондоне.