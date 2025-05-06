Украинские военные наступили в навоз на параде в Лондоне: это попало на видео

Во время лондонского парада Победы украинские военнослужащие неожиданно прошли по участку, загрязненному конским навозом от кавалерийских подразделений. Этот кадр попал в прямую трансляцию британских СМИ, включая The London Standard.
На опубликованных кадрах заметно, как украинские военные, демонстрируя отсутствие синхронности в строю, вынуждены были шагать по навозным кучам на асфальте. Та же участь постигла и остальных участников шествия. При этом впереди колонны отчетливо видны около 50 кавалеристов.
В торжественном марше приняли участие более тысячи военных — как из Великобритании, так и из других государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость об участии украинских военнослужащих в «параде победы» в Лондоне.