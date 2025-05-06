Украинские военные наступили в навоз на параде в Лондоне: это попало на видео

На опубликованных кадрах заметно, как украинские военные, демонстрируя отсутствие синхронности в строю, вынуждены были шагать по навозным кучам на асфальте. Та же участь постигла и остальных участников шествия. При этом впереди колонны отчетливо видны около 50 кавалеристов.