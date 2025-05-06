Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян 9 мая

В Ленинградской области будет еще холоднее, здесь ночные температуры будут держаться от минус двух до плюс трех градусов, а днем — от шести до 11 градусов. Также в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. В то же время, сильных снегопадов и ливней не будет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, отметил метеоролог.