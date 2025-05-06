Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян 9 мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Температура 9 мая в Москве и большинстве регионов России будет ниже нормы, ожидаются кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Девятого мая в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, действительно небольшой, и ночью, и днем. Холодная погода. Ночная температура — ноль-пять градусов. Дневная температура, максимальное значение — от восьми до 13 градусов», — сказал он.
При этом синоптик уточнил, что такая погода наступит в послеполуденные часы, а утром во время парада Победы температура будет держаться в диапазоне от пяти до девяти градусов, или еще ниже в зависимости от района Москвы. Такие же показатели будут характерны для сопредельных с Московской областей, например, Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской.
В Ленинградской области будет еще холоднее, здесь ночные температуры будут держаться от минус двух до плюс трех градусов, а днем — от шести до 11 градусов. Также в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. В то же время, сильных снегопадов и ливней не будет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, отметил метеоролог.
Температура в Центральном Черноземье, в частности, в Курской, Воронежской и Белгородской областях, ночью опустится до одного-шести градусов. Днем воздух прогреется до 11−16 градусов, также ожидаются кратковременные дожди.
Вильфанд обратил внимание, что температурный фон в Центральном федеральном округе похожий — почти везде температура на пять-шесть градусов ниже нормы.
Кроме того, небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа. Ночью здесь будет два-семь градусов, а днем — 10−15, то есть на три-четыре градуса ниже нормы, рассказал собеседник агентства. На юге этого федерального округа, где также пройдут дожди, ночные температуры составят 5−10, а дневные 14−19 градусов.
«На юге европейской части России температура тоже будет ниже нормы на 1−2 градуса, но нормы там высокие, поэтому температура на слух воспринимается вполне симпатично. А именно, ночные температуры от 9 до 14, дневные — 19−24, и кратковременные дожди», — рассказал метеоролог.
На Урале погода будет в пределах нормы для региона. В частности, в Свердловской и Челябинской областях она составит 4−9 градусов ночью и 12−17 днем.
Теплая погода установится в праздничный день на юго-западе Сибирского федерального округа, то есть в Томской, Омской и Кемеровской областях. Там ночные температуры поднимутся до 7−12 градусов, дневные до 20−25 градусов. В Новосибирской области и Алтайском крае днем воздух может прогреться до 27−28 градусов.
Прохладнее будет на юго-востоке Сибирского федерального округа. На юге Красноярского края, в Туве, Хакасии и Иркутской области ночные температуры составят 2−7 градусов, а дневные 15−20. Также ожидаются кратковременные дожди.
В Амурской области и Забайкальском крае ночью будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем — 13−18 градусов, местами с небольшими осадками. В Приморском крае и на юге Хабаровского края будет теплее — ночные температуры 3−8 градусов, днем 13−18 и без осадков, рассказал Вильфанд.
При этом он отметил, что по мере приближения к дате прогноз будет немного корректироваться и уточняться.