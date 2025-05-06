Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкотерроризме

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действуют ограничения на продажу алкогольных напитков: купить спиртное в будние дни теперь можно только с 12:00 до 14:00. В апреле губернатор региона сообщил о закрытии 220 из 610 алкомаркетов в связи с ужесточением антиалкогольной политики. Однако после введения новых мер жители области стали чаще выезжать за алкоголем в соседние регионы.