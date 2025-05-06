«Мультимедиа холдинг» отмечает 15-летний юбилей

В минувшем году каждая из станций холдинга добилась значимых результатов. «НАШЕ Радио» расширило географию вещания, подключив Саранск, Нижний Тагил, Феодосию и Курган, а также получило право вещания на частоте 92.7 FM во Владивостоке с октября 2025 года. JAZZ 89.1 FM начало вещание в Санкт-Петербурге, а ROCK FM подтвердило свой международный статус, получив премию «Стримпик» в номинации «Глобальный эфир».