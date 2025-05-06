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«Мультимедиа холдинг» отмечает 15-летний юбилей

В преддверии Дня российского радио «Мультимедиа холдинг», объединяющий три станции — «НАШЕ Радио», ROCK FM и JAZZ 89.1 FM, празднует своё пятнадцатилетие. За полтора десятилетия эти радиостанции стали не просто вещательными площадками, а настоящими культурными институтами, ежемесячно собирая аудиторию более 17,5 миллионов слушателей по всей России, пишет НСН.

Источник: Life.ru

«За нашими плечами большое количество успешных проектов, но главным капиталом по-прежнему остаётся наша команда. Каждый наш сотрудник — это профессионал в своей области и влюблённый в наше общее дело человек», — отметила генеральный директор холдинга Евгения Киселёва.

В минувшем году каждая из станций холдинга добилась значимых результатов. «НАШЕ Радио» расширило географию вещания, подключив Саранск, Нижний Тагил, Феодосию и Курган, а также получило право вещания на частоте 92.7 FM во Владивостоке с октября 2025 года. JAZZ 89.1 FM начало вещание в Санкт-Петербурге, а ROCK FM подтвердило свой международный статус, получив премию «Стримпик» в номинации «Глобальный эфир».

Ранее россиянам рассказали, как долго можно слушать музыку в наушниках. Следует ориентироваться на правило 60/60, которое предписывает наслаждаться творчеством любимых артистов не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%.