Лидирующий на выборах в Румынии Симион выступил против военной помощи Украине

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» и победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион поддержал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, призвав к миру на Украине.
— Мы будем способствовать миру, это единственный способ деэскалации данного конфликта. Помощь оружием невыгодна ФРГ, Франции, Румынии и Польше. Мы сильно пострадали от этого конфликта, и нам нужен мир, как того хочет Трамп. Мы не будем отправлять военную помощь Украине, — заявил он журналистам в Бухаресте, отвечая на вопрос о своих приоритетах во внешней политике, если станет президентом.
Ему запрещен въезд на Украину и в Молдавию. Киевские власти обвиняют его в «антиукраинской деятельности» и «продвижении идеологии унионизма» (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и Молдавии), передает РИА Новости.
Второй тур выборов президента пройдет 18 мая.
В первом туре выборов на пост главы Румынии одержал победу Джордже Симион — он набрал 40,96 процента голосов. Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Среди жителей республики 20,99 процента — его сторонники.