Лидирующий на выборах в Румынии Симион выступил против военной помощи Украине

— Мы будем способствовать миру, это единственный способ деэскалации данного конфликта. Помощь оружием невыгодна ФРГ, Франции, Румынии и Польше. Мы сильно пострадали от этого конфликта, и нам нужен мир, как того хочет Трамп. Мы не будем отправлять военную помощь Украине, — заявил он журналистам в Бухаресте, отвечая на вопрос о своих приоритетах во внешней политике, если станет президентом.