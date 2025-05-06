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«Хор Турецкого» исполнил в ООН песни военных лет

ООН, 6 мая — РИА Новости. «Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет, мероприятие посетили сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт был приурочен к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Битком набитый зал Генассамблеи тепло встретил коллектив, который исполнил песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», Смуглянка" и другие композиции. Звучали и современные произведения.

На песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни собравшихся встали и подпевали хору.

Мероприятие посетили ветераны, высокопоставленные дипломаты различных стран и сотрудники секретариата ООН.

«Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к собравшимся.

Последний раз «Хор Турецкого» выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад, но, как отметил основатель группы Михаил Турецкий, даже в этом году визы в США смогли получить не все участники коллектива.

Мероприятие является частью международного проекта «Песни Победы», который с 2015 года через музыку объединяет разные поколения людей и способствует сохранению исторической памяти.