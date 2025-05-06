«Хор Турецкого» исполнил в ООН песни военных лет

Концерт был приурочен к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Битком набитый зал Генассамблеи тепло встретил коллектив, который исполнил песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», Смуглянка" и другие композиции. Звучали и современные произведения.
На песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни собравшихся встали и подпевали хору.
Мероприятие посетили ветераны, высокопоставленные дипломаты различных стран и сотрудники секретариата ООН.
«Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к собравшимся.
Последний раз «Хор Турецкого» выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад, но, как отметил основатель группы Михаил Турецкий, даже в этом году визы в США смогли получить не все участники коллектива.
Мероприятие является частью международного проекта «Песни Победы», который с 2015 года через музыку объединяет разные поколения людей и способствует сохранению исторической памяти.