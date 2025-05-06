Россиянам напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленты: подробности

Cлучайное повреждение георгиевской ленточки не влечет за собой наказания, тогда как за ее умышленное публичное осквернение можно получить до пяти лет тюрьмы. Об этом рассказала РИА Новости председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.