Россиянам напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленты: подробности

Cлучайное повреждение георгиевской ленточки не влечет за собой наказания, тогда как за ее умышленное публичное осквернение можно получить до пяти лет тюрьмы. Об этом рассказала РИА Новости председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.
«За ее умышленное публичное осквернение предусмотрены серьезные меры — штрафы до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет», — сказала Занко.
При этом за наиболее серьезные нарушения, такие как спланированные групповые действия или публикации в сети, предусмотрены максимальные санкции — штраф до 5 млн рублей либо тюремное заключение сроком до пяти лет.
Депутат также подчеркнула необходимость бережного обращения с лентой. Наиболее уважительным способом ношения считается крепление ленточки в области сердца, избегая размещения на личных вещах или ниже локтя.
Напомним, что ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» началась 24 апреля 2025 года и закончится 9 мая.