Депутат объяснил, почему между майскими праздниками не будет выходных

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике, обеспечивать продолжительные майские праздники можно путем переноса выходных и индивидуальных договоренностей между работодателем и работником, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — сказал Нилов.
По его словам, тема переноса праздников обсуждается на протяжении последних 20 лет, с момента, как появились продолжительные выходные на Новый год.
«Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны», — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что в этом году многие взяли отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договорились с работодателем.
«Считаю, что дополнительные выходные вводить не нужно. Что касается переноса и эффективного подхода, то здесь можно было бы. Ну и конечно лояльность и гибкость работодателей для того, чтобы максимально учесть пожелания граждан», — добавил Нилов.
По его мнению, с учетом нагрузки на экономику и ситуации на рынке труда, необходимости в дополнительном законодательном регулировании нет.