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Мичкова не выбрали в тройку лучших новичков сезона в НХЛ

Российский хоккеист Матвей Мичков не оказался в финальной тройке претендентов на «Колдер трофи». Этот приз вручают лучшим новичкам сезона Национальной хоккейной лиги.

Источник: Life.ru

Российский игрок набрал 63 очка (26 голов и 37 результативных передач) в 80 матчах и разделил второе место в гонке бомбардиров среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс». В финальный список вошли Селебрини, защитник Лейн Хатсон из «Монреаль Канадиенс» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари Флэймз».

Тем временем в НХЛ определились все пары второго раунда Кубка Стэнли. Последним участником стал победитель регулярного сезона «Виннипег Джетс», который в семи матчах преодолел сопротивление «Сент-Луис Блюз».