Мичкова не выбрали в тройку лучших новичков сезона в НХЛ

Российский игрок набрал 63 очка (26 голов и 37 результативных передач) в 80 матчах и разделил второе место в гонке бомбардиров среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс». В финальный список вошли Селебрини, защитник Лейн Хатсон из «Монреаль Канадиенс» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари Флэймз».
Тем временем в НХЛ определились все пары второго раунда Кубка Стэнли. Последним участником стал победитель регулярного сезона «Виннипег Джетс», который в семи матчах преодолел сопротивление «Сент-Луис Блюз».