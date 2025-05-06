Соцфонд раскрыл средний размер пенсии в России

Сотрудники Социального фонда вычислили средний размер пенсии в России. По состоянию на начало 2025 года, он составляет порядка 23 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, сообщает РИА Новости.
Пенсии несущественно, но выросли. По сведениям на 1 января 2025 года, средний размер государственных выплат для граждан пожилого возраста достиг 23 175 рублей. Численность пенсионеров в России, стоящих на учете в Социальном фонде, составила более 41 миллиона человек.
Кроме того, с августа 2025 года трудоустроенные пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты. Их размер зависит от количества накопленных баллов. Их можно было заработать в 2024 году. Максимальный размер надбавки составит 437 рублей.