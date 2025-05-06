Метеоролог рассказал о погоде 9 мая в регионах РФ

В День Победы в Москве будет холодно и пасмурно.
Погода в День Победы во многих регионах России окажется холоднее обычного. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Девятого мая в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, действительно небольшой, и ночью, и днем. Холодная погода. Ночная температура — 0−5 градусов. Дневная температура, максимальное значение — от 8 до 13 градусов», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
Он отметил, что такая же температура ожидается в соседних регионах — Тверской, Владимирской, Ивановской и других. В Ленинградской области будет еще холоднее — от минус 2 ночью до плюс 11 днем, возможны дождь и мокрый снег. В Центральном Черноземье и на севере Приволжья также прохладно и дождливо, а на юге Европейской России погода теплее, но все равно на 1−2 градуса ниже нормы. На Урале температура будет соответствовать климату, а в юго-западной Сибири ожидается по-настоящему теплая погода — до 27−28 градусов. В остальной части Сибири и на Дальнем Востоке — прохладно, местами с дождями, заявил синоптик.
Ранее синоптики прогнозировали более теплую и сухую погоду в Москве и Московской области на 9 мая, ожидая до +15 градусов и отсутствие осадков. Однако специалисты отмечали, что весенние метеорологические процессы отличаются высокой изменчивостью, что затрудняет составление точных долгосрочных прогнозов.