Метеоролог рассказал о погоде 9 мая в регионах РФ

Он отметил, что такая же температура ожидается в соседних регионах — Тверской, Владимирской, Ивановской и других. В Ленинградской области будет еще холоднее — от минус 2 ночью до плюс 11 днем, возможны дождь и мокрый снег. В Центральном Черноземье и на севере Приволжья также прохладно и дождливо, а на юге Европейской России погода теплее, но все равно на 1−2 градуса ниже нормы. На Урале температура будет соответствовать климату, а в юго-западной Сибири ожидается по-настоящему теплая погода — до 27−28 градусов. В остальной части Сибири и на Дальнем Востоке — прохладно, местами с дождями, заявил синоптик.