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Глава курского Глушкова Худяков опроверг свое же заявление об эвакуации поселка

Глава поселка Глушкова Глушковского района в Курской области Василий Худяков опроверг свое заявление об обязательной эвакуации жителей населенного пункта.

Глава поселка Глушкова Глушковского района в Курской области Василий Худяков опроверг свое заявление об обязательной эвакуации жителей населенного пункта.

— Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет, — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Решение о выезде из поселка каждый должен принимать самостоятельно, добавил глава Глушкова.

В настоящее время в поселке и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота», помогающие жителям выехать из района в более безопасное место из-за участившихся обстрелов.

Худяков добавил, что ситуация в Глушкове контролируемая.

В Курской области объявлена эвакуация поселка Глушкова из-за сложной обстановки. Об этом 5 мая сообщил Василий Худяков. По вопросам эвакуации нужно обращаться в администрацию поселка, добавил он.

Жительница Курской области пострадала в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на жилой дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.