Юрист рассказал россиянам об отсутствии новых изменений в поверке счетчиков воды

«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — заявил Егулемов агентству «Прайм». По его словам, с ноября прошлого года данные о результатах поверок автоматически заносятся в государственную систему «Аршин», и собственникам больше не требуется самостоятельно передавать сведения ресурсоснабжающим организациям или в ТСЖ.