Психолог рассказала, как правильный пейзаж помогает перезапустить мозг

Чтобы действительно отдохнуть на природе, важно выбрать такое место, которое приятно именно вам. Об этом KP.RU рассказала психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета МГППУ.
— Созерцание природы снимает напряжение с глаз и нервной системы за счет естественного движения волн, листвы, лучей солнца, — отметила эксперт.
По ее словам, виды леса, гор, озер и рек не просто радуют глаз — они помогают органам чувств переключиться с городского шума на естественные ритмы. Кроме того, они снижают стрессовую нагрузку на мозг.
Также психолог добавила, что именно в окружении природы особенно остро пробуждаются настоящие эмоции. Поэтому отдых на свежем воздухе помогает не только расслабиться, но и прожить важные чувства, восстановить душевное равновесие, перезапустить мозг и зарядиться энергией.