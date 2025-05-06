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Психолог рассказала, как правильный пейзаж помогает перезапустить мозг

Психолог Даниленко: Виды природы помогают снизить стрессовую нагрузку на мозг.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы действительно отдохнуть на природе, важно выбрать такое место, которое приятно именно вам. Об этом KP.RU рассказала психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета МГППУ.

— Созерцание природы снимает напряжение с глаз и нервной системы за счет естественного движения волн, листвы, лучей солнца, — отметила эксперт.

По ее словам, виды леса, гор, озер и рек не просто радуют глаз — они помогают органам чувств переключиться с городского шума на естественные ритмы. Кроме того, они снижают стрессовую нагрузку на мозг.

Также психолог добавила, что именно в окружении природы особенно остро пробуждаются настоящие эмоции. Поэтому отдых на свежем воздухе помогает не только расслабиться, но и прожить важные чувства, восстановить душевное равновесие, перезапустить мозг и зарядиться энергией.