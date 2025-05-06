В аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ограничения в работе аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в «Шереметьево» ввели в 1.15 мск, во «Внуково» — в 0.57 мск.
«В аэропортах “Шереметьево” и “Внуково” в 3.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.