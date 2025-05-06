Эксперт Клименко рассказал, что изменится в работе Skype с 6 мая

Платформа для звонков Skype с 6 мая еще будет запускаться, однако совершать звонки через нее уже будет нельзя, также будет появляться напоминание о переходе в Microsoft Teams. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ранее стало известно, что с 5 мая Microsoft завершила поддержку Skype, переключив внимание на развитие сервиса Microsoft Teams. Отмечалось, что пользователям предложена возможность автоматически перенести свои чаты и контакты в новую платформу.
«Я уже зашел в Microsoft Teams, там вся история хранится, пускает по логину и паролю от Skype. То есть, может быть, он и будет еще какое-то время работать, но при запуске говорить: “переходите на Microsoft Teams”. И, видимо, работать будет тоже только с переходом на новую платформу. Я думаю, что приложение будет запускаться, но сами звонки уже не будут идти. В Microsoft, я думаю, в целом о людях все-таки заботятся, поэтому будет постоянное напоминание им, которые по привычке зашли в Skype, что переходите в Teams», — сказал собеседник издания.
Клименко отметил, что в Microsoft Teams начнут уже переводить пользователей на платную основу.
«В Microsoft Teams как раз уже будут выводить клиентов на платную основу, потому что монетизация модели Skype сейчас уже не работает, а менять ее было сложно. А в Teams более понятно уже — чем больше людей в чате, тем больше денег. Так делает, к примеру, Discord», — добавил эксперт.
Платформа Skype была запущена в 2003 году. Через восемь лет за 8,5 млрд долларов ее приобрела компания Microsoft. На тот момент это была крупнейшая сделка в истории корпорации.
До этого в корпорации Microsoft сообщали, что в середине октября 2025 года прекратит поддержку сервиса OneNote для операционной системы Windows 10.