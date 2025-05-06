Эксперт Клименко рассказал, что изменится в работе Skype с 6 мая

«Я уже зашел в Microsoft Teams, там вся история хранится, пускает по логину и паролю от Skype. То есть, может быть, он и будет еще какое-то время работать, но при запуске говорить: “переходите на Microsoft Teams”. И, видимо, работать будет тоже только с переходом на новую платформу. Я думаю, что приложение будет запускаться, но сами звонки уже не будут идти. В Microsoft, я думаю, в целом о людях все-таки заботятся, поэтому будет постоянное напоминание им, которые по привычке зашли в Skype, что переходите в Teams», — сказал собеседник издания.