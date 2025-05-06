Пиар-атака сорвана: удар ВС РФ не дал ВСУ сделать фото с флагом в Теткино

«Этот шаг ВСУ похож на пиар-акцию, чтобы показать свой флаг и присутствие в информационном поле какой-то победки со стороны украинских неонацистов накануне празднования Дня Победы Великой Отечественной Войны 9 мая… Они использовали квадроциклы, чтобы заскочить, снять картинку и отскочить, как они обычно снимают все», — объяснил он.