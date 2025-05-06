Пиар-атака сорвана: удар ВС РФ не дал ВСУ сделать фото с флагом в Теткино

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 мая предприняли попытку порваться к поселку Теткино в Курском приграничье. Для чего украинские военные пошли такой шаг, рассказал aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
Хотели заскочить на квадроциклах ради эффектных кадров.
Боевики планировали заскочить на квадроциклах в Теткино, чтобы снять эффектные кадры для пиар-ролика, поделился мнением Сыртланов.
«Этот шаг ВСУ похож на пиар-акцию, чтобы показать свой флаг и присутствие в информационном поле какой-то победки со стороны украинских неонацистов накануне празднования Дня Победы Великой Отечественной Войны 9 мая… Они использовали квадроциклы, чтобы заскочить, снять картинку и отскочить, как они обычно снимают все», — объяснил он.
ВСУ продолжат попытки комариных укусов в направлении российской территории.
Атаки украинских националистов на Курское приграничье напоминают укусы комара, отметил Сыртланов.
«Я думаю, что сейчас периодически будут происходить подобные укусы комара со стороны украинских националистов. Все подразделения вооруженных сил России, Росгвардии, пограничные службы ФСБ России готовы к отражению провокаций различного уровня на государственных границы Российской Федерации и на всем фронте специальной военной операции», — сказал он.
Сыртланов подчеркнул, что наши границы хорошо защищены. Так, 5 мая при попытке ВСУ 5 мая провести атаку у Теткино бой шел на территории Сумской области.
«То есть на нашей стороне противника вообще не было. Вооруженные силы России будут и дальше отслеживать врага по попыткам вторжения», — добавил он.
В свою очередь, военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин в беседе с aif.ru поделился мнением, что попытку атаки Курской области ВСУ предприняли, чтобы «выпросить у Запада очередной финансовый транш и поставки вооружения и техники».
Ранее сообщалось о новой попытке ВСУ проникнуть на территорию Курской области. В операции участвовали 250 украинских военнослужащих, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. ВСУ произвели по поселку артиллерийский удар, после чего осуществили высадку десанта. Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили 30 украинских боевиков сразу после их высадки.
Поселок Теткино — небольшой населенный пункт в Глушковском районе Курской области, который находится вдали от крупных городов региона. Согласно данным статистики, население поселка составляет несколько сотен человек. В населенном пункте развивалось преимущественно сельскохозяйственное производство, организована работа объектов социального назначения, медпункта.