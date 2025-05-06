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Юрист опроверг информацию об изменениях в процедуре поверки счетчиков воды

Юрист Егулемов заявил, что изменения в поверке счетчиков воды не планируются.

Источник: Комсомольская правда

С ноября 2024 года результаты поверок счетчиков воды фиксируются автоматически. Они направляются в систему «Аршин». Никаких новых изменений в процедуре поверки счетчиков не планируется. Об этом рассказал агентству «Прайм» член Союза юристов в области строительства и ЖКХ Вадим Егулемов.

По его сведениям, после ноября никаких изменений в процедуре не было. Собственники всё так же не передают данные со счетчиков в ТСЖ. Процесс происходит в автоматическом формате. По словам юриста, соответствующие изменения упростили россиянам механизм поверки.

«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — заключил Вадим Егулемов.

В Госдуме, тем временем, сообщили радостную для граждан старше 80 лет новость. Попадающим под эту категорию россиянам вдвое повысили фиксированную плату по страховой пенсии.