Трамп встретился в Овальном кабинете с переданной США балериной Карелиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о государственной измене Ксенией Карелиной, которую передали американской стороне в рамках обмена. Об этом в соцсети Х сообщила спецпомощник президента Марго Мартин.
«Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы», — написала Марго Мартин.
Встреча, судя по обнародованному видео, прошла в Овальном кабинете.
10 апреля этого года перед началом российско-американских переговоров в Стамбуле, был проведен обмен заключенными. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. В Москву поехал Артур Петров, в Вашингтон отправилась Ксения Карелина.
Карелина родилась в Екатеринбурге, а в 2012 году переехала в США и получила паспорт, выйдя замуж за американца. В январе 2024 вернулась в Екатеринбург, но была задержана по подозрению в финансировании ВСУ. Силовики подозревали, что женщина переводила деньги на приобретение для Вооруженных сил Украины, в частности, предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
15 августа этого года Свердловский областной суд вынес приговор Ксении Карелиной, гражданке Соединенных Штатов и России, по делу о государственной измене. Карелину признали виновной и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал Карелину выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Что же касается Артура Петрова, на которого Россия обменяла балерину, то у него имеется гражданство ФРГ. Мужчину арестовали на Кипре 26 августа 2023 года. Основанием для ареста стал запрос Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки. Ему предъявили сразу целый букет обвинений: в нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег.
24 августа прошлого года произошел другой крупный обмен заключенными, который уже тогда назвали «обменом века». В итоговых списках обмена оказались 26 человек, которые были осуждены в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.