Трамп встретился в Овальном кабинете с переданной США балериной Карелиной

Карелина родилась в Екатеринбурге, а в 2012 году переехала в США и получила паспорт, выйдя замуж за американца. В январе 2024 вернулась в Екатеринбург, но была задержана по подозрению в финансировании ВСУ. Силовики подозревали, что женщина переводила деньги на приобретение для Вооруженных сил Украины, в частности, предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.