На территории Сумской и Харьковской областей находятся инструкторы НАТО, которые занимаются подготовкой диверсионных групп ВСУ. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин, комментируя попытки противника прорваться в посёлок Тёткино в курском приграничье.
«Военная помощь Украине со стороны натовских стран Западной Европы не прекращалась. И речь идёт не только о вооружении. В частности, на территории Сумской и Харьковской областей было замечено прибытие якобы иностранных наёмников, которые на самом деле являются инструкторами НАТО. Много их в учебных лагерях Чугуевского района (ред. — Харьковская область), где они ведут подготовку диверсионных групп ВСУ, которые затем пытаются прорываться на российскую территорию. Натовские инструкторы там работают по полной программе», — отметил Алёхин.
ВСУ 5 мая пытались прорваться к поселку Теткино, также известно о попытке противника атаковать поселок Новый Путь в Глушковском районе. Военкор Александр Сладков заявил, что ВС РФ отбили атаку украинских военных.
Ранее Алёхин в беседе с aif.ru констатировал, что ВСУ атаковали Тёткино ради пиара и нового денежного транша. Он также разоблачил тактику, которую использовал противник для попытки прорыва.