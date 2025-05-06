«Военная помощь Украине со стороны натовских стран Западной Европы не прекращалась. И речь идёт не только о вооружении. В частности, на территории Сумской и Харьковской областей было замечено прибытие якобы иностранных наёмников, которые на самом деле являются инструкторами НАТО. Много их в учебных лагерях Чугуевского района (ред. — Харьковская область), где они ведут подготовку диверсионных групп ВСУ, которые затем пытаются прорываться на российскую территорию. Натовские инструкторы там работают по полной программе», — отметил Алёхин.