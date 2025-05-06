Россиян предупредили о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу

«В Красной книге России почти 5000 видов растений. Конечно, знать все краснокнижные растения невозможно. Но есть разница — сорвал человек редкое растение по незнанию или с умыслом продажи. Поэтому закон предполагает несколько вариантов наказания за уничтожение редких растений — от предупреждения, обязательных работ, штрафа до тюремного заключения для тех, кто действовал обдуманно и нанес природе значительный ущерб», — резюмировала Епифанова.