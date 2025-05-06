Россиян предупредили о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу

В России с 2023 года действует уголовная ответственность за сбор некоторых растений в лесу. Сенатор Ольга Епифанова в разговоре с aif.ru рассказала, что точно собирать в лесу нельзя.
«Перед походом в лес нужно выяснить, какие растения находятся под охраной, так как сбор краснокнижных растений запрещен. К растениям, сбор которых под запретом, относятся женьшень, анемоны, горицвет, сон-трава, грибы мацутакэ и другие», — отметила Епифанова.
Сенатор напомнила, что ежегодно в Красную книгу России добавляются новые виды растений, а какие-то убираются, если вид восстановил ореол обитания.
«В Красной книге России почти 5000 видов растений. Конечно, знать все краснокнижные растения невозможно. Но есть разница — сорвал человек редкое растение по незнанию или с умыслом продажи. Поэтому закон предполагает несколько вариантов наказания за уничтожение редких растений — от предупреждения, обязательных работ, штрафа до тюремного заключения для тех, кто действовал обдуманно и нанес природе значительный ущерб», — резюмировала Епифанова.
Ранее сенатор Епифанова рассказала, за выращивание каких грибов на даче грозит тюремный срок.