Колесник назвал шабашом хорьков и сусликов сбор лидеров ЕС в Киеве 9 мая

«Что они там собираются делать, можно назвать шабашем на Лысой горе, не в обиду ведьмам… Сравнить их с сусликами или с хорьками. Зеленский — хорек, завонял всю Европу, даже за океан перетянуло», — отметил он в беседе с aif.ru.