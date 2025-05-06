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Колесник назвал шабашом хорьков и сусликов сбор лидеров ЕС в Киеве 9 мая

Парламентарий обратил внимание на то, что в Киев планирует приехать представители стран Евросоюза, воевавшие за гитлеровскую коалицию.

Источник: Аргументы и факты

С хорьками и сусликами сравнил участников встречи в Киеве 9 мая депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

«Что они там собираются делать, можно назвать шабашем на Лысой горе, не в обиду ведьмам… Сравнить их с сусликами или с хорьками. Зеленский — хорек, завонял всю Европу, даже за океан перетянуло», — отметил он в беседе с aif.ru.

Парламентарий обратил внимание на состав приглашенных на встречу в Киеве 9 мая и напомнил, что Евросоюз «в полном составе воевал вместе с гитлеровской Германией против Советского Союза». По словам парламентария, участники этого мероприятия «там поминки по себе собираются справлять».