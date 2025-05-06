Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

По словам эксперта, для Трампа важно было снова заявить, что он правит миром.

Источник: Аргументы и факты

Фаворитом президента США Дональда Трампа на место нового папы римского является кардинал из Нью-Йорка Тимоти Долана, однако публичная поддержка со стороны американского лидера лишь снизила его шансы стать понтификом. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил религиовед Роман Лункин.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social свое изображение в образе папы римского. Картинка, вероятно, созданная с использованием нейросетей, не сопровождается никаким текстом. На ней президент США изображен облаченным в белую сутану и митру, на груди у него висит большой золотой крест, а на безымянный палец правой руки надет папский перстень.

«Среди кандидатов он назвал кардинала из Нью Йорка Тимоти Долана, что по моему только снизило его шансы стать понтификом. По существу политики не в состоянии повлиять на выбор папы, на мнения и предпочтения 135 кардиналов выборщиков, но это удобный фон для продолжения взаимной борьбы идентистов, отстаивающих суверенитет и традицию, с неолибералами, готовыми засадить за решетку и назвать экстремистом и фашистом каждого, кто не готов жертвовать ради меньшинств, новых гендеров, экологии для западного общества, а теперь и ради милитаризации. Папа Франциск несмотря на свой либеральный образ, никогда не призывал жертвовать людьми и запрещать партии и движения», — добавил религиовед.

Лункин также охарактеризовал фото, на котором Трамп изображен в образе папы римского. По его словам, для американского лидера было важно снова заявить, что он правит миром.

«Предвыборная кампания в Ватикане или, вернее, вокруг Ватикана — лучшая арена для самопиара. Дональд Трамп никогда не упускал возможности заявить о себе, если это поможет привлечь внимание миллиардов людей. Экстравагантность и этическая некорректность Трампа не пугают. Тем более президент США не уничижает образ понтифика, а наоборот возвеличивает его в своей собственной персоне. Конечно, это выглядит как китч и самолюбование, но к такому проявлению трампизма уже привыкли. Для Трампа важно было снова заявить, что он правит миром», — сказал собеседник издания.

Кроме того, Лункин рассказал и о необычной реакции Ватикана на фото Трампа в образе понтифика.

Также он сообщал aif.ru, что среди претендентов на папский престол кардинал Маттео Дзуппи является наилучшим для России кандидатом.