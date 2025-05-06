Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

«Предвыборная кампания в Ватикане или, вернее, вокруг Ватикана — лучшая арена для самопиара. Дональд Трамп никогда не упускал возможности заявить о себе, если это поможет привлечь внимание миллиардов людей. Экстравагантность и этическая некорректность Трампа не пугают. Тем более президент США не уничижает образ понтифика, а наоборот возвеличивает его в своей собственной персоне. Конечно, это выглядит как китч и самолюбование, но к такому проявлению трампизма уже привыкли. Для Трампа важно было снова заявить, что он правит миром», — сказал собеседник издания.