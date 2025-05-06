Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

Фаворитом президента США Дональда Трампа на место нового папы римского является кардинал из Нью-Йорка Тимоти Долана, однако публичная поддержка со стороны американского лидера лишь снизила его шансы стать понтификом. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил религиовед Роман Лункин.
Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social свое изображение в образе папы римского. Картинка, вероятно, созданная с использованием нейросетей, не сопровождается никаким текстом. На ней президент США изображен облаченным в белую сутану и митру, на груди у него висит большой золотой крест, а на безымянный палец правой руки надет папский перстень.
«Среди кандидатов он назвал кардинала из Нью Йорка Тимоти Долана, что по моему только снизило его шансы стать понтификом. По существу политики не в состоянии повлиять на выбор папы, на мнения и предпочтения 135 кардиналов выборщиков, но это удобный фон для продолжения взаимной борьбы идентистов, отстаивающих суверенитет и традицию, с неолибералами, готовыми засадить за решетку и назвать экстремистом и фашистом каждого, кто не готов жертвовать ради меньшинств, новых гендеров, экологии для западного общества, а теперь и ради милитаризации. Папа Франциск несмотря на свой либеральный образ, никогда не призывал жертвовать людьми и запрещать партии и движения», — добавил религиовед.
Лункин также охарактеризовал фото, на котором Трамп изображен в образе папы римского. По его словам, для американского лидера было важно снова заявить, что он правит миром.
«Предвыборная кампания в Ватикане или, вернее, вокруг Ватикана — лучшая арена для самопиара. Дональд Трамп никогда не упускал возможности заявить о себе, если это поможет привлечь внимание миллиардов людей. Экстравагантность и этическая некорректность Трампа не пугают. Тем более президент США не уничижает образ понтифика, а наоборот возвеличивает его в своей собственной персоне. Конечно, это выглядит как китч и самолюбование, но к такому проявлению трампизма уже привыкли. Для Трампа важно было снова заявить, что он правит миром», — сказал собеседник издания.
Кроме того, Лункин рассказал и о необычной реакции Ватикана на фото Трампа в образе понтифика.
Также он сообщал aif.ru, что среди претендентов на папский престол кардинал Маттео Дзуппи является наилучшим для России кандидатом.