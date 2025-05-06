Жорин назвал политическим решение о запрете Орбакайте въезда в Латвию

Решение властей Латвии запретить въезд в страну Кристине Орбакайте является абсурдным и политически мотивированным. Об этом в комментарии aif.ru сказал адвокат Сергей Жорин.
Как сообщалось, спецслужбы Латвии посчитали, что появление в стране российской исполнительницы, не высказавшейся открыто против специальной военной операции, может привести к росту межэтнической напряжённости в обществе. Орбакайте в свою очередь заявила, что данный запрет нарушает не только ее права как артистки, но и основы международного права, свободы слова, и отметила, что намерена отстаивать свои права в суде.
«В данном случае аргументы, которые выдвинуты в отношении Орбакайте со стороны латвийских властей, — это преследование по политическим мотивам», — сказал Жорин.
«Запрещать въезд в страну человеку не за его действия или высказывания, что само по себе очень часто спорно, а за то, что он что-то не сделал из того, что власти считали, что этот человек должен был бы сделать, заявить, ну это даже на слух звучит очень абсурдно. Это за гранью», — поделился адвокат.
Жорин также выразил уверенность, что Орбакайте выиграет суд у властей Латвии.
«Я абсолютно уверен, что она победит. Это только вопрос времени», — подытожил адвокат.
Ранее Жорин констатировал, что суд российской певицы с властями Латвии может занять годы.