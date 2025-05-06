Жорин назвал политическим решение о запрете Орбакайте въезда в Латвию

«Запрещать въезд в страну человеку не за его действия или высказывания, что само по себе очень часто спорно, а за то, что он что-то не сделал из того, что власти считали, что этот человек должен был бы сделать, заявить, ну это даже на слух звучит очень абсурдно. Это за гранью», — поделился адвокат.