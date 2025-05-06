Военный оркестр полигона Капустин Яр провел парад у дома ветерана

В 1949 году он прибыл на полигон Капустин Яр. Герой-фронтовик участвовал в испытаниях ракетного оружия, был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре. Закончил службу в звании полковника, после чего переехал в город-герой Волгоград, где сейчас и проживает. Он выразил уверенность, что посетит свое место службы в следующем году в праздничные дни, приуроченные к 80-й годовщине со дня образования полигона. Ветеран продолжает активно участвовать в работе по воспитанию подрастающего поколения: посещает уроки мужества в учебных заведениях.