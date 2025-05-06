Терапевт развеяла три главных мифа о вреде повторного кипячения воды

Вопрос о том, можно ли кипятить воду несколько раз, вызывает много споров. Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич утверждает, что опасения по этому поводу не обоснованы. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Вопреки мифам, повторное кипячение воды не приводит к вредному воздействию на организм. Одно из заблуждений заключалось в том, что воду нельзя кипятить повторно, поскольку это приводит к резкому увеличению концентрации «тяжелой» дейтериевой воды. Однако доля ее настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится, — рассказала специалист.
Другим мифом было утверждение, что повторное кипячение увеличивает концентрацию минеральных солей. Вода действительно оставляет накипь, но это не влияет на здоровье, а лишь требует регулярной очистки чайника.
Также часто встречается мнение, что при кипячении в воде образуются вредные ядовитые вещества из-за хлора. Однако, по словам Елиашевич, водопроводная вода уже очищена от органических примесей.