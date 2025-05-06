Терапевт развеяла три главных мифа о вреде повторного кипячения воды

— Вопреки мифам, повторное кипячение воды не приводит к вредному воздействию на организм. Одно из заблуждений заключалось в том, что воду нельзя кипятить повторно, поскольку это приводит к резкому увеличению концентрации «тяжелой» дейтериевой воды. Однако доля ее настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится, — рассказала специалист.