Авдеевка и Селидово присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

«Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны — День Победы», — добавили в Минобороны.