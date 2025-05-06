Авдеевка и Селидово присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«Военнослужащие военной полиции группировки войск “Центр” приняли участие во всероссийской акции “Георгиевская ленточка” в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки — символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
«Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны — День Победы», — добавили в Минобороны.