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Авдеевка и Селидово присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Освобожденные Авдеевка и Селидово присоединились к акции Георгиевская ленточка.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

«Военнослужащие военной полиции группировки войск “Центр” приняли участие во всероссийской акции “Георгиевская ленточка” в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки», — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки — символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

«Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны — День Победы», — добавили в Минобороны.