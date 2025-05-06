«Безумные траты»: в Раде пришли в ужас от сделки Украины и США

При этом он обратил внимание на то, что для восстановления страны через десятилетие президент включил в минеральное соглашение особый пункт. Согласно этому условию, половина государственных доходов от продажи природных ресурсов должна направляться не в бюджет, а в специальный фонд, зарегистрированный в офшорной зоне штата Делавэр.