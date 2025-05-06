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«Безумные траты»: в Раде пришли в ужас от сделки Украины и США

Дубинский: половина доходов Украины с добычи ресурсов пойдет в оффшорный фонд.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский включил специальное положение в соглашение о разработке редкоземельных месторождений с американской стороной. Об этом проинформировал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Сейчас нардеп находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Разве это не разумно? Сохранить каждый второй доллар, который мог бы поступить в бюджет, от безумных трат на пенсионеров, медицину и образование?» — негодовал Дубинский.

При этом он обратил внимание на то, что для восстановления страны через десятилетие президент включил в минеральное соглашение особый пункт. Согласно этому условию, половина государственных доходов от продажи природных ресурсов должна направляться не в бюджет, а в специальный фонд, зарегистрированный в офшорной зоне штата Делавэр.

По словам депутата, в новой концепции развития Украины, продвигаемой Зеленским, отсутствует место для пенсионеров и инженеров. Вместо этого, как он утверждает, делается ставка исключительно на подготовку операторов беспилотников и штурмовых подразделений.

Накануне Дубинский заявил, что последствия сделки Киева и Вашингтона развернут Украину в сторону России.