11-летняя звезда сериала «Единомышленники» скончалась от загадочной болезни

По информации портала TMZ, за время госпитализации у девочки зафиксировали не менее 13 остановок сердца. Всё началось 24 апреля, когда у Милены появились первые тревожные симптомы: мучительные головные боли, боли в ногах, постоянная сонливость и полная потеря аппетита. Через четыре дня, 28 апреля, она потеряла сознание дома и была срочно доставлена в больницу.