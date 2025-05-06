Алёхин рассказал об огромном кладбище для атаковавших Курск боевиков ВСУ

Военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин, комментируя попытки противника прорваться в поселок Тёткино в курском приграничье и все возрастающее количество погибших солдат ВСУ, рассказал о кладбище в Харьковской области, которое стало практически бескрайним.
«О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений, особенно за последнее время. Там конца и края уже не видно», — отметил Алёхин в беседе с aif.ru.
По его данным, в Безлюдовке проходит минимум 5−10 траурных процессий в день.
«Всё это результат боев на харьковском и курском направлениях, где в основном воевали уроженцы Харькова, Полтавы и Сум — тероборонщики и принудительно мобилизованные», — сказал Алёхин.
Напомним, начальник Генштаба России Валерий Герасимов 26 апреля заявил, что украинская армия в Курской области потеряла более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.
ВСУ 5 мая пытались прорваться к поселку Теткино, также известно о попытке противника атаковать поселок Новый Путь в Глушковском районе. Военкор Александр Сладков заявил, что ВС РФ отбили атаку украинских военных.
Ранее Алёхин в беседе с aif.ru констатировал, что ВСУ атаковали Тёткино ради пиара и нового денежного транша. Он также разоблачил тактику, которую использовал противник для попытки прорыва.