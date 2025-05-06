Алёхин рассказал об огромном кладбище для атаковавших Курск боевиков ВСУ

«О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений, особенно за последнее время. Там конца и края уже не видно», — отметил Алёхин в беседе с aif.ru.