Нарцисс с комплексами: психиатр Шуров рассказал о диагнозе Зеленского

Изображения Владимира Зеленского на фоне горящего Кремля говорят о том, что он сам и его окружение находятся в полном безумии. Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru рассказал о психологическом портрете главы киевского режима, а также сообщил, как на него могли повлиять наркотики.
Полное безумие.
Опубликованная Ермаком картинка, на которой изображен Зеленский на фоне горящего Кремля, указывает на их полное безумие, сообщил aif.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, они проиграли в конфликте, однако вместо того, чтобы договариваться о мире, пытаются заявлять о себе подобными изображениями.
«С точки зрения психиатрии, они обращаются к самым низменным чувствам, мол нам все равно, мы все равно этого добьемся, никто не заставит нас соблюдать договоренности», — сказал собеседник издания.
Шуров подчеркнул, что Зеленский и Ермак и дальше продолжать публиковать подобные картинки.
Нарцисс с комплексом Наполеона.
Помимо размещенной Ермаком картинки ранее в кабинете Зеленского заметили картину, на которой также изображен горящий Кремль. Шуров в беседе с aif.ru заявил, что это указывает на нарциссизм и комплексы Наполеона у главы киевского режима. По его словам, Зеленский случайно выстрелил — «то бизнесмена Игоря Коломойского* развлекал плясками в бане, а тут вдруг стал президентом». Врач отметил, что глава киевского режима в тот момент поверил в свое величие.
«Я думаю, что там собрались люди с определенными личностными расстройствами», — подчеркнул Шуров.
Он также добавил, что Ермак является манипулятором, который стоит за Зеленским и все время ему льстит. Опубликованное изображение тоже определенная лесть, что «какой великий Зеленский на фоне горящего Кремля». По словам Шурова, это является прямой аналогией с Наполеоном, который на одной из картин стоит на таком же фоне. При этом французский император был человеком, который смог завоевать всю Европу, а на России «он поломался».
«А в случае с Зеленским Наполеоном изначально не пахло, кроме наполеоновских комплексов», — подчеркнул в разговоре с aif.ru врач-психиатр.
Как наркотики могли изменить Зеленского.
Изменения, произошедшие с Зеленским за пять лет, указывают на его наркозависимость, заявил aif.ru Шуров. По его словам, многие, кто пересекался с ним, когда глава киевского режима был еще в шоу-бизнесе, говорили, что у него зависимость. Кроме того, врач вспомнил момент на выборах президента Украины, когда бывший украинский лидер Петр Порошенко потянул Зеленского на анализы, однако тот сдал их в своей клинике. При этом, нарколог добавил, что это косвенные признаки.
«Прямые — мы видим, как человек изменился за эти пять лет. Можете сравнить фотографии его до и после», — отметил Шуров.
Врач обратил внимание, что раньше Зеленский мог спокойно выйти и прочитать речь, сейчас он сбивается. Он полностью оторван от реальности и демонстрирует неадекватное поведение. Глава киевского режима неоднократно выступал в состоянии интоксикации, когда у него измененная мимика, плавающий взгляд. Он не понимал вопроса обращенных к нему людей. Кроме того, Шуров отметил, что Зеленский постоянно шмыгает носом, у него расширенные зрачки и гневная мимика.
«Поведение, которое не соответствует статусу главы государства. Начиная с одежды, заканчивая речью. Он позволяет себе материться в публичном пространстве», — сообщил aif.ru собеседник издания.
Также Шуров рассказал aif.ru, что Зеленский употребляет психостимуляторы короткого действия, которые сжигают слизистые и уничтожают мышление. При этом человек становиться импульсивным, дерганным.
Врач добавил, что у Зеленского наблюдаются внешние и личностные изменения, которые указывают на употребление запрещенных веществ.
«Знаете, доктор своего пациента видит. Я своего пациента вижу», — резюмировал нарколог.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.