Изменения, произошедшие с Зеленским за пять лет, указывают на его наркозависимость, заявил aif.ru Шуров. По его словам, многие, кто пересекался с ним, когда глава киевского режима был еще в шоу-бизнесе, говорили, что у него зависимость. Кроме того, врач вспомнил момент на выборах президента Украины, когда бывший украинский лидер Петр Порошенко потянул Зеленского на анализы, однако тот сдал их в своей клинике. При этом, нарколог добавил, что это косвенные признаки.