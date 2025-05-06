В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в аэропортах были введены в 0.57 мск.
«В аэропортах “Домодедово” и “Жуковский” в 5.03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.