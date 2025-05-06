Религиовед Лункин о вере Трампа: не католик, близок к пятидесятникам

Президент США Дональд Трамп является не католиком, а свободным евангелистом с уклоном в харизматическое учение, из-за чего он близок к пятидесятникам. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил религиовед Роман Лункин.
Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social свое изображение в образе папы римского. На нем президент США изображен облаченным в белую сутану и митру, на груди у него висит большой золотой крест, а на безымянный палец правой руки надет папский перстень.
«Сам Трамп не католик по вероисповеданию, а свободный евангелист с уклоном в харизматическое учение, именно поэтому он близок к пятидесятникам. Его любимым пастором является Паола Уайт из Флориды, поскольку она еще в 2017 году утверждала, что Трамп покаялся во всех грехах и возродился к вере, несмотря на все свои похождения. На церемонии инаугурации 2025 года выступали и другие евангелисты харизматы», — сказал эксперт.
Лункин рассказал о необычной реакции Ватикана на изображение Трампа в образе понтифика.
До этого американский лидер в ходе общения с журналистами пошутил, что готов стать новым папой римским.