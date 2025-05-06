Религиовед Лункин о вере Трампа: не католик, близок к пятидесятникам

«Сам Трамп не католик по вероисповеданию, а свободный евангелист с уклоном в харизматическое учение, именно поэтому он близок к пятидесятникам. Его любимым пастором является Паола Уайт из Флориды, поскольку она еще в 2017 году утверждала, что Трамп покаялся во всех грехах и возродился к вере, несмотря на все свои похождения. На церемонии инаугурации 2025 года выступали и другие евангелисты харизматы», — сказал эксперт.