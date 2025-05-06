«Микроинсульт?»: у Киркорова заподозрили проблемы со здоровьем из-за похудения

Певец Филипп Киркоров в последнее время неважно выглядит — он сильно похудел и стал казаться изможденным, а фанаты, побывавшие на последних концертах артиста, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией.
В Сети размещены фрагменты выступлений знаменитости, где слышно, что он уже не справляется с вокальными партиями в ряде композиций, а в других — нечетко произносит слова.
«А что с дикцией, голосом?»; «Микроинсульт?»; Липосакция задела голосовые связки? «— высказались подписчики Telegram-канала “Светский хроник”.
Напомним, что 58-летний Киркоров за последние два года перенес несколько пластических операций на лице и теле. Сначала артист избавился от лишнего веса, а затем обзавелся рельефным торсом. Также звезда сделал подтяжку в погоне за молодостью.
Телеведущему и шоумену Андрею Малахову стоит отдать полтора миллиона рублей, которые он потратил на букет для Филиппа Киркорова, на нужды СВО. Такое мнение выразил депутат Брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.