Euronews: Швеция заплатит беженцам с Украины 32 тысячи евро, чтобы они уехали

С 1 января 2025 года в Австрии, например, прекратили выплаты украинским беженцам, которые владеют автомобилями. Жители уверены, что нельзя, чтобы человек, имеющий Mercedes G-класса с украинскими номерами, получал в Вене и Германии все те же льготы, что и платящий налоги австриец или живущий на пособие пенсионер.