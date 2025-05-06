Euronews: Швеция заплатит беженцам с Украины 32 тысячи евро, чтобы они уехали

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддержал увеличение выплат украинским беженцам для того, чтобы они вернулись домой, с 900 до 32 тысяч евро. Это, отметил политик, станет стимулом для добровольного отъезда украинцев домой, пишет Euronews.
Сейчас граждане Незалежной получают 900 евро на каждого взрослого, но инициатива оказалась провальной. В 2023 году, согласно миграционной службы Швеции, положительное решение было вынесено лишь по одному из семидесяти поданных обращений.
Повышение суммы выплаты представляет собой попытку исправить ситуацию. Мерами, как ожидают власти страны, могут воспользоваться 22 тысячи украинских беженцев.
Гостеприимства европейцев в отношении украинцев хватило примерно на год с начала СВО. После этого Европейский союз предложил странам-членам объединения платить украинским беженцам для того, чтобы мотивировать их возвращаться на родину.
С 1 января 2025 года в Австрии, например, прекратили выплаты украинским беженцам, которые владеют автомобилями. Жители уверены, что нельзя, чтобы человек, имеющий Mercedes G-класса с украинскими номерами, получал в Вене и Германии все те же льготы, что и платящий налоги австриец или живущий на пособие пенсионер.