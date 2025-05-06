Раскрыто содержание украинских методичек для мошенников: смешные ошибки

Пособие украинских телефонных мошенников пестрит грамматическими ошибками («орест», «от куда», «спичь») и матерными словами. Подобный анализ провели РИА Новости.
Члены движения Stop Grave провели операцию по внедрению в одесскую группировку телефонных мошенников, после чего передали снимки их методичек журналистам РИА Новости.
«Орест имущества на срок окончания судебного решения прописанного законом Российской Федерации», — говорится в методичке.
Один из разделов пособия, объясняющий, как убедить клиента не звонить напрямую в банк, содержит фразу: «там трубку возьмет именно тот человек, который хочет украсть ваши деньги».
Ранее KP.RU писал о новом виде мошенничества украинских аферистов. По имеющейся информации, злоумышленники стали присылать гражданам РФ мелкие платежи на привязанные к мобильному банку счета с комментариями «Спасибо за помощь украинской армии».