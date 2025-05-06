Диетолог Поляков запретил давал детям модный напиток Bubble Tea

Потребление модного напитка Bubble Tea рекомендовал ограничить врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Полностью исключить его из детского меню он порекомендовал беседе с aif.ru.
«Как и любой другой богатый быстрыми углеводами напиток, Bubble Tea не является полезным для организма. Быстрые углеводы быстро усваиваются нашим организмом и, можно сказать, залпом начинают повышать уровень глюкозы в крови. Это создает большую нагрузку на поджелудочную железу, провоцируя увеличенную выработку инсулина. Если у человека есть проблемы с регуляцией углеводного обмена, то для него стакан такого напитка чреват состоянием гипогликемии, которая сопровождается головокружением, слабостью, мушками в глазах, иногда вплоть до потери сознания. Если постоянно потреблять Bubble Tea, то повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения», — рассказал эксперт.
Диетолог подчеркнул, что для утоления жажды лучше всего использовать обычную хорошую воду, можно газированную. Если хочется чего-то вкусного напитка, то это может быть ананасовый фреш.
«Для детей очень сладкие напитки напитки, такие как Bubble Tea, особенно вредны, потому что организм ребенка только формируется это раз. Подобные “взрослые” напитки и продукты закладывают предпосылки к ожирению и сахарному диабету», — объяснил он.
Диетолог порекомендовал полностью исключить из детского меню синтетические продукты и напитки, заменив их натуральными.
«Компот из ягод будет вкуснее и полезнее, чем сладкий напиток с красителями и крахмалистыми шариками», — добавил Поляков.
Ранее диетолог Поляков объяснил, что избыток Омега-6 в организме может ускорить развитие доброкачественных образований.