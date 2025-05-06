Диетолог Поляков запретил давал детям модный напиток Bubble Tea

«Как и любой другой богатый быстрыми углеводами напиток, Bubble Tea не является полезным для организма. Быстрые углеводы быстро усваиваются нашим организмом и, можно сказать, залпом начинают повышать уровень глюкозы в крови. Это создает большую нагрузку на поджелудочную железу, провоцируя увеличенную выработку инсулина. Если у человека есть проблемы с регуляцией углеводного обмена, то для него стакан такого напитка чреват состоянием гипогликемии, которая сопровождается головокружением, слабостью, мушками в глазах, иногда вплоть до потери сознания. Если постоянно потреблять Bubble Tea, то повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения», — рассказал эксперт.