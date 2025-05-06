Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили выпуск и прием рейсов

Воздушные гавани Нижнекамска и Казани временно остановили авиасообщение. Введен запрет на выпуск и прием рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска действуют с 05:40 по Москве. К 06:45 запрет на прием и отправку авиарейсов не снят.
К 06:06 вновь заработали в штатном режиме воздушные гавани Нижнего Новгорода, Иваново, Калуги и Ярославля. Ограничения вводились для обеспечения безопасности перелетов. Аэропорты были недоступны для посадки и взлета самолетов с 4 утра.
В пресс-службе воздушной гавани Красноярска, тем временем, сообщили о задержке двух рейсов с конечной точкой в Москве. Самолеты приземлялись в Шереметьево, однако в аэропорту ночью ввели ограничения на прием бортов. Так, судно, выполняющее рейс SU 1481 должно было отправиться в столицу в 06:35, но вылет пришлось отложить до 08:00. Пассажиры второго рейса, SU 1483, вылетят в Москву вместо 11:30 в 13:30.