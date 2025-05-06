Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили выпуск и прием рейсов

В пресс-службе воздушной гавани Красноярска, тем временем, сообщили о задержке двух рейсов с конечной точкой в Москве. Самолеты приземлялись в Шереметьево, однако в аэропорту ночью ввели ограничения на прием бортов. Так, судно, выполняющее рейс SU 1481 должно было отправиться в столицу в 06:35, но вылет пришлось отложить до 08:00. Пассажиры второго рейса, SU 1483, вылетят в Москву вместо 11:30 в 13:30.