Путин открытками поздравил ветеранов с 80-летием Победы

В 2025 году отмечается 80-летие со дня Победы над нацистской Германией. В связи с этой знаменательной датой по всей стране запланировано проведение различных памятных мероприятий. Кроме того, в Москву на главный военный парад страны прибудут главы государств и правительств ряда зарубежных стран. Ранее с приближающейся 80-й годовщиной Победы Владимира Путина и российский народ поздравил президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян во время телефонного разговора.