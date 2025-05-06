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Путин открытками поздравил ветеранов с 80-летием Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и выразил им благодарность за спасение мира от смертельной опасности. Открытки с соответствующим содержанием высылаются всем ветеранам.

Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с годовщиной Победы.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и выразил им благодарность за спасение мира от смертельной опасности. Открытки с соответствующим содержанием высылаются всем ветеранам.

«Поздравляю вас с большим, поистине историческим событием — 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа навеки останется символом нашего национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Вы, ветераны, сокрушили жестокого врага, отстояли свободу и независимость Родины, спасли человечество от смертельной угрозы», — говорится в тексте поздравления. Открытки имеются в распоряжении журналистов ТАСС.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия всегда будет гордиться подвигом участников Великой Отечественной войны, назвав их «поколением героев и созидателей». Глава государства выразил уверенность, что благодарность к ветеранам сохранится и у будущих поколений, а также пожелал им здоровья и успехов.

В 2025 году отмечается 80-летие со дня Победы над нацистской Германией. В связи с этой знаменательной датой по всей стране запланировано проведение различных памятных мероприятий. Кроме того, в Москву на главный военный парад страны прибудут главы государств и правительств ряда зарубежных стран. Ранее с приближающейся 80-й годовщиной Победы Владимира Путина и российский народ поздравил президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян во время телефонного разговора.