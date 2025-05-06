Акробат, теракт и антифашисты. Как за 34 секунды погиб летающий отель класса люкс «Гинденбург»

Сам Шпэ практически не пострадал в катастрофе. В момент пожара он разбил окно и свесился вниз, держась на руках. В результате возгорания задняя часть дирижабля резко пошла вниз и приблизилась к земле на расстояние всего нескольких метров (нос, наоборот, задрало), и в этот момент Шпэ спрыгнул на землю. Члены экипажа вспоминали, что он вёл себя достаточно странно, блуждал по всему кораблю, выглядел весьма взволнованным и озабоченным, а кто-то даже слышал, будто бы он рассказывал другим пассажирам антифашистские анекдоты. Кроме того, акробатические навыки Шпэ делали его пригодным для выполнения этой задачи. ФБР даже проводило проверку этого пассажира, но в конце концов не нашло ни единого намёка на то, что он мог быть причастен к катастрофе.