Общественники потребовали запретить крупнейший фестиваль вейпинга в России

Ранее медицинские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях, связанных с вейпингом. Врачи-пульмонологи отмечают, что процесс восстановления лёгких после отказа от электронных сигарет может занимать несколько лет. Кроме того, исследования подтверждают значительный вред пассивного парения, особенно для уязвимых групп населения.