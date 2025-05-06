Общественники потребовали запретить крупнейший фестиваль вейпинга в России

Особую обеспокоенность активистов вызывает потенциальное влияние фестиваля на подростковую аудиторию, так как подобные события могут способствовать нормализации потребления вейпов среди молодёжи.
Общественники ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно докладу которой долговременное использование подобных электронных устройств повышает риск хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых других заболеваний, связанных с курением. Опасен выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» и для окружающих, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ.
Ранее медицинские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях, связанных с вейпингом. Врачи-пульмонологи отмечают, что процесс восстановления лёгких после отказа от электронных сигарет может занимать несколько лет. Кроме того, исследования подтверждают значительный вред пассивного парения, особенно для уязвимых групп населения.