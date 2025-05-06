Общественники объявили войну блогерам, пропагандирующим «правильное» расставание с партнёрами

К сожалению, этот инструмент всё чаще используется для распространения деструктивного контента, который подрывает основы нашего общества. Раньше разговоры на кухне могли склонить к разводу, но сейчас это стало массовым явлением, когда блогеры, психологи и звёзды-разведёнки внушают, что развод — это норма, что это выход из любой сложной ситуации. Это опасная тенденция, которая ведёт к росту числа разводов, одиночеству и депрессии.