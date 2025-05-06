В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения

Киевский режим наносил удары по российским регионам в течение ночи 6 мая. В результате в нескольких аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск авиарейсов. К 06:06 по Москве вновь работают в штатном режиме воздушные гавани Иваново, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода, уведомили в пресс-службе Росавиации.