В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения

Киевский режим наносил удары по российским регионам в течение ночи 6 мая. В результате в нескольких аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск авиарейсов. К 06:06 по Москве вновь работают в штатном режиме воздушные гавани Иваново, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода, уведомили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения вводились с 04:15 для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас аэропорты принимают и отправляют воздушные суда в соответствии с расписанием.
«В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06:06 МСК сняты ограничения», — сообщили в Росавиации.
Украинские дроны попытались атаковать, в том числе, Московский регион. Мэр столичного города Сергей Собянин предупредил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над областью.