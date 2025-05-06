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В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения

Ограничения на работу аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода, Калуги и Ярославля действовали в течение двух часов.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим наносил удары по российским регионам в течение ночи 6 мая. В результате в нескольких аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск авиарейсов. К 06:06 по Москве вновь работают в штатном режиме воздушные гавани Иваново, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода, уведомили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились с 04:15 для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас аэропорты принимают и отправляют воздушные суда в соответствии с расписанием.

«В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06:06 МСК сняты ограничения», — сообщили в Росавиации.

Украинские дроны попытались атаковать, в том числе, Московский регион. Мэр столичного города Сергей Собянин предупредил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над областью.