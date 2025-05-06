Немецкая Henkel подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Немецкий химический концерн Henkel направил в Роспатент три заявки на оформление товарных знаков, согласно данным реестра ведомства.
Так, 29 апреля 2025 года компания Henkel направила в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков, включая две заявки на бренд Persil и одну заявку на торговую марку Losk.
Напомним, что компания Henkel в марте 2022 года приостановила все финансовые вложения и рекламные проекты в РФ, а спустя год — в мае 2023-го — окончательно вышла с российского рынка, продав свои активы за 54 млрд рублей.
Ранее KP.RU писал, что Роспатент зарегистрировал новую эмблему движения «Бессмертный полк России», которая представляет собой красную звезду с Георгием Победоносцем и соответствующей надписью. Свидетельство о регистрации, выданное по заявке октября 2023 года, действует десять лет.