Редкие группы крови: как уникальные доноры спасают жизнь

В 1961 году в Австралии врачи обнаружили у пациента кровь, в которой полностью отсутствовали резус-антигены. Это крайне редкое явление: с тех пор в мире зарегистрировано лишь 50 человек с таким феноменом. Ученые называют эту группу «золотой», потому что она универсально совместима для переливания всем людям с редкими резус-отрицательными типами крови. Несколько обладателей крови Rh-null являются донорами.