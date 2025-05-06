Черняховский сравнил идеологию фашистской Германии и Украины

— Очень условно можно сказать, что по линии НАТО — Организации Варшавского договора. Дело в том, что американцы с неприязнью относятся к Европе и считают ее конкурентом. В 1917—1918 годах замысел Антанты был в продолжении войны России и Германии. В декабре 1917 года была опубликована англо-французская декларация о разделе зон влияния в России. Считалось, что, либо Россия обескровит Германию, либо наоборот, и тогда придут англо-французские войска и установят контроль над теми и другими. Я не исключаю, что один из стратегических замыслов США и сейчас состоит в том, чтобы Россия противостояла Европе, Европа противостояла России, а там — кто победит, с тем и можно будет поделить все остальное.