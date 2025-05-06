Таксисты в Санкт-Петербурге ставят сотни подписей под обращением к Путину

Представители отрасли просят Путина поручить правительству и Госдуме отложить принятие закона и внести в него изменения. Они считают, что доступные российские автомобили предназначены для личного пользования и не выдержат интенсивной эксплуатации в такси. Также они указали на высокие затраты на техобслуживание, ограниченный ресурс и частые поломки, которые делают использование этих авто невыгодным для перевозчиков.