Таксисты в Санкт-Петербурге ставят сотни подписей под обращением к Путину

Профсоюз работников такси «Новый труд» готовит обращение к российскому президенту Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой пересмотреть федеральный законопроект, который касается использования машин отечественного производства в такси. В Петербурге данную инициативу поддержали более 200 человек, включая представителей таксопарков, водителей и пассажиров.
Они опасаются, что новые требования приведут к увеличению стоимости поездок и уходу части водителей в теневой сектор экономики.
Данный законопроект предполагает, что с 1 октября в такси разрешат использовать только машины, которые соответствуют определенному уровню локализации производства, или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов. Под эти критерии подходят модели Lada Vesta, Granta, Largus, Aura и «Москвич».
Представители отрасли просят Путина поручить правительству и Госдуме отложить принятие закона и внести в него изменения. Они считают, что доступные российские автомобили предназначены для личного пользования и не выдержат интенсивной эксплуатации в такси. Также они указали на высокие затраты на техобслуживание, ограниченный ресурс и частые поломки, которые делают использование этих авто невыгодным для перевозчиков.
Кроме того, участники рынка предупреждают, что реализация закона может вызвать нехватку машин на линии, это приведет к удорожанию услуг такси, сообщает РБК.
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